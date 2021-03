Mülltonne, Toilette, Bepflanzung an Radweg nahe Mühlhausen angezündet

Ein Mann verfolgt Kinder, die mutmaßliche erheblichen Schaden angerichtet hatten.

Erheblich Beschädigungen hat ein Mann am Dienstnachmittag auf dem Rastplatz am Radweg zwischen Bollstedt und Grabe festgestellt. Der Mann nutzte mit seinen Inline-Skatern den Radweg und bemerkte gegen 14 Uhr auf dem Rastplatz eine qualmende blaue Mülltonne. Auch das vorhandene Toilettenhäuschen war stark beschädigt und die Grenzbepflanzung versengt. In dem Moment, als der 46-jährige dort ankam, flüchteten zwei Kinder auf Fahrrädern.

Kurzentschlossen setzte der Mann sich in sein Auto, fuhr den beiden hinterher und informierte die Polizei. Die Fahrradfahrer wurden ermittelt und nun wird geprüft, ob ein Zusammenhang besteht. Eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

