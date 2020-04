Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mund-Nase-Schutz für elf Dörfer

Das Landratsamt verteilt Dienstag, 28. April, wieder kostenfrei Mund-Nase-Masken in Herbsleben und Kleinvargula 15 Uhr im Rathaus sowie je 17 Uhr in den Feuerwehrhäusern Kammerforst, Oppershausen, Langula, Niederdorla, Oberdorla, Menteroda, Kleinkeula, Sollstedt, Urbach. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass, wer keine Möglichkeit hat, zur Abholstelle zu kommen, sich an seine Gemeinde wenden sollen. Insgesamt sollen in den nächsten Tagen 108.000 Stück verteilt werden. Bis Montag waren 150.000 verteilt.