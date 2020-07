In einem Neubaugebiet in Bad Langensalza wurde Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Bad Langensalza. In einem Neubaugebiet in Bad Langensalza wurde Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst ist derzeit im Einsatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Munitionsfund in Bad Langensalza – Wohnhäuser evakuiert

Fünf Wohnhäuser mussten am Dienstagabend in der Bad Langensalzaer Parkstraße evakuiert werden. Wie die Polizei mitteilt, ist in dem Neubaugebiet unweit des Hotels Santé Royale ein „munitionsartiger Gegenstand“ gefunden worden. Die Polizei und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bad Langensalza sind derzeit vor Ort, der Kampfmittelräumdienst ist derzeit auf dem Weg in die Kurstadt.

Vor einem Haus in Bad Langensalza wurde vermutlich eine Granate gefunden. Foto: Ordnungsamt Bad Langensalza

Gegen 17.15 Uhr ging der Alarm bei der Polizeidienststelle ein, nachdem ein Hausbesitzer den Gegenstand bei Gartenarbeiten entdeckt hatte. Die Evakuierung sei bis jetzt eine reine Vorsichtsmaßnahme, heißt es von der Polizei. Ob der Radius ausgeweitet werden muss, entscheide sich erst, wenn sich Experten den Fund genauer angesehen haben.