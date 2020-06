Bad Langensalza. Noch keinen Termin gibt es für die Wiedereröffnung des Stadtmuseums in Bad Langensalza.

Museum in Bad Langensalza wird erst später eröffnet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Museum in Bad Langensalza wird erst später eröffnet

Eigentlich sollte das im Inneren grundlegend neu gestaltete Haus am letzten Juni-Wochenende wieder aufmachen, nach sechs Jahren Schließung und genau an seinem 120. Geburtstag. Doch einerseits lasse die Corona-Krise keine große Feier zu, so Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Zum anderen seien die Umbauten und die Neugestaltung der Ausstellung noch nicht fertig.

Unter anderem entsteht zur Zeit ein neuer Sanitärtrakt im Hof des früheren Augustinerklosters. Die Arbeiten dafür konnten erst verzögert im April begonnen werden. Die Eröffnung müsse deshalb ins zweite Halbjahr 2020 verschoben werden, so Reinz.