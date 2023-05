In der Marienkirche gibt es aktuell jeden Freitag „Musik am Mittag.

Musik und Führung am Mittag in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Stadt Mühlhausen erweitert das Angebot von „Musik am Mittag“. Das ist nun zusätzlich geplant.

Zum zweiten Mal wird es Musik am Mittag in der Mühlhäuser Marienkirche am Freitag, 26. Mai, um 11.30 Uhr geben. Geplant ist laut einer Mitteilung diesmal „Orgel und Markt“ mit klingender Stadtführung. Die beginnt um 10.30 Uhr an der Touristinformation. Die Gästeführer führen durch die historische Altstadt bis zum Grünmarkt. Im Anschluss gibt es dann 30 Minuten Musik an der Orgel – diesmal mit Organist Reinhard Seeliger aus Görlitz.

Geplant sind die Stadtführungen bis September nun jeden zweiten Freitag. Das Angebot von Führung und Musik ist kostenlos.

Eine Anmeldung zur Führung ist im Vorfeld bei der Touristinformation unter Telefon: 03601 / 404770 erforderlich.