Musikalisches Zeitspektakel zum Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Mittelalterstadtfest (Teil 5): Die Musikgruppe „Unvermeydbar“ aus Nordhessen spielt zum zweiten Mal in Bad Langensalza.

Ein Mittelalterstadtfest ohne die passende Musik wäre unvorstellbar. Die Band „Unvermeydbar“ ist eine der Musikgruppen, die in diesem Jahr für die richtige Atmosphäre in Bad Langensalza sorgt. Johannes Laubert ist der Gründer der fünfköpfigen Musikgruppe aus Nordhessen.

„Ich war schon als Kind von den Bands auf dem Mittelaltermarkt begeistert und als Jugendlicher habe ich mir gedacht: Das will ich auch machen“, sagt Johannes Laubert. „Mit 15 Jahren habe ich dann Zeitung ausgetragen und mit 16 habe ich von dem Geld meinen ersten Dudelsack gekauft.“

Spielen zunächst für Bratwurst und Bier

Das Erlernen des Dudelsacks hätte bei dem Gründer einige Zeit gedauert. „Nach etwa drei Monaten habe ich mich das erste Mal getraut, vor meiner Familie zuspielen. Ich übe immer noch. Aber mit jedem Lied wird man besser“, sagt Laubert.

2010 startete die Band zunächst als Duo. „Ich habe mit einem Schulkollegen für Bier und Bratwurst auf irgendwelchen Veranstaltungen gespielt. Kurze Zeit später ist mein bester Freund als zweiter Dudelsack dazu gestoßen“, so Laubert. „Dann haben wir noch zwei Trommler dazu bekommen und ein paar Jahre später kam die Geige.“

Die Band hat daraufhin auf Mittelaltermärkten in ganz Deutschland gespielt. „Wir wollten uns von den anderen Musikgruppen abheben. Das gelang uns durch die Geige, aber auch durch unsere eigenen Lieder“, sagt der Bandgründer.

Die Band spiele keine klassische Mittelaltermusik, sondern lasse sich auch von anderen Musikrichtungen inspirieren. „Wir nennen unsere Musikrichtung manchmal Mittelalternativ. In unseren Liedern haben wir Einflüsse von Metall-, Punk- und Rock-Musik“, so Laubert. Die Besucher dürfen sich in diesem Jahr auf eine größere Show und neue Lieder der Band freuen.

