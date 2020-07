Pony und Kleid – Julia Fuchs und Thomas Engel treten mit ihrem Musikkabarett am Freitag in Bad Langensalza auf.

Musikkabarett eröffnet neue Veranstaltungsreihe

Am Freitag, 24. Juli, startet die Kabarett- und Konzertreihe im Arboretum. Zum Auftakt der „Sommerlaune – immer wieder freitags“ gastiert auf der Freilichtbühne das Musikkabarett Pony und Kleid. Karten gibt es noch, wegen der Corona-Vorschriften solle der Vorverkauf genutzt werden. Die Platzzahl ist auf 100 begrenzt.

Seit 2017 treten Julia Fuchs und Thomas Engel als Pony und Kleid auf. Sie kommen aus Sundhausen und Herbsleben. Ihr Metier ist der alltägliche Irrsinn, der Unterschied zwischen Mann und Frau, und es geht auch um Kinder. „Wir kommen aus dem schönen Ironien, das liegt am sarkastischen Meer. Gespickt mit einem gescheiten Pfund Selbstironie und dargeboten auf verschiedensten Instrumenten, führen wir mit dem roten Faden Spontanität durch unser musikalisches Programm“: So charakterisieren sie sich selbst. Sie sind in ganz Thüringen unterwegs, zuletzt waren sie im Autokino in Bad Tennstedt zu Gast.

Die neue Reihe im Arboretum hat die Stadt Bad Langensalza aus der Taufe gehoben, weil angesichts von Corona nach wie vor viele Kulturveranstaltungen ausfallen. In dem Park an der Gottesackerkirche wird dazu eine Bühne aufgebaut, das Gelände bietet Platz für 100 Besucher, ohne dass Abstandsregeln verletzt werden.

Sitzgelegenheiten sind teils da, aber Decken oder Campingstühle können mitgebracht werden. Gastronomen aus der Stadt sorgen für kulinarische Leckerbissen und Getränke. Der Zutritt erfolgt über den oberen Drehkreuz-Eingang an der Jahnstraße. Gut zwei Drittel der Karten seien für das Musikkabarett bereits weg, sagte Kulturamtsleiterin Martina Schnell. Sie hofft auf eine ausverkauften Abend.

Das gelte auch für die weiteren Veranstaltungen: Jeden Freitag um 19 Uhr sind bis 11. September andere Künstler auf der Open-Air-Bühne zu Gast. Das Spektrum reicht von Rock und Pop bis zu Mittelaltermusik.

Karten (12 Euro, ermäßigt 10) bei der Tourist-Information, Bei der Marktkirche 11, Telefon: 03603/834424