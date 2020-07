Musikkorps beendet Tour in Bad Tennstedt

Am Dienstagnachmittag beendeten die vier Musiker Lukasz Goldner, Enrico Heinke, Rocky Wolf und Fabio Siegemund (von links) vom Erfurter Luftwaffenmusikkorps ihre Konzerttournee vor der Seniorenresidenz Alte Brauerei in Bad Tennstedt. Das Saxofon-Quartett bot für die Senioren Lieder wie „New York, New York“ und „Second Waltz“, auch Louis Armstrongs Klassiker „What A Wonderful World“. „Wir spielen bekannte Lieder und wollen den Menschen etwas mit auf den Weg geben, ihnen ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Publikum ist dafür sehr dankbar. Gerade jetzt in dieser für uns alle schwierigen Zeit“, sagt Fabio Siegmund. Die insgesamt zehn Auftritte in mehreren Orten Thüringens wurden von dieser Zeitung organisiert.