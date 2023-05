Musikschule des Unstrut-Hainich-Kreises stellt sich vor

Im alten Landratsamt am Mühlhäuser Lindenbühl hat die Kreismusikschule ihren Sitz. Am 6. Mai gibt es dort einen Tag der offenen Tür.

Mühlhausen. Beim Tag der offenen Tür am 6. Mai können Besucher hören, schauen und beim Proben mitmachen. Zum Abschluss gibt es das Konzert der Jüngsten.

Zum Tag der offenen Tür lädt die Kreismusikschule Johann Sebastian Bach in Mühlhausen am Samstag, 6. Mai. Von 10 bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher in den Räumen am Lindenbühl 28/29 Instrumente ausprobieren, bei Ensembleproben zuhören oder mitmachen, die Lehrer kennenlernen und ihnen beim Unterrichten über die Schulter schauen, heißt es in einer schulischen Mitteilung.

Für jüngere Gäste gebe es gleich zu Beginn eine Mitmachstunde in der musikalischen Früherziehung sowie viele Bastelangebote. Mit Bratwurst und Getränken sei zudem für das leibliche Wohl gesorgt. Zum Abschluss des Tages gebe es das traditionelle „Konzert der Jüngsten“ im Ständesaal. Es beginnt 15 Uhr, der Eintritt ist frei.