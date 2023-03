Nach Einbruchsserie: Händler fühlen sich in Mühlhausen nicht mehr sicher

Mühlhausen. Geschäftsinhaber nutzen einen Infoabend, um ihrem Ärger Luft zu machen. Vor dem Heimweg oder dem Gang zur Bank haben sie Angst.

Die vielen Einbrüche und Diebstähle der vergangenen Wochen verunsichern viele Mühlhäuser. Vor allem Händler und Dienstleister fürchten um ihre Geschäfte.

Um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, hat die Stadt Mühlhausen bereits einige Maßnahmen in die Wege geleitet. Unter anderem sollen die hoch frequentierten Plätze künftig videoüberwacht werden, die Vollzugsdienstkräfte des Ordnungsamtes haben ihre Kontrollgänge verschärft. Inzwischen laufen sie auch mit der Polizei vermehrt Streife.

200 Händler waren zum Infoabend eingeladen, 35 kamen

Eine weitere Maßnahme war ein Informationsabend am Mittwoch speziell für die Mühlhäuser Händler. Laut Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) waren 200 Mühlhäuser persönlich eingeladen worden – etwa 35 waren gekommen. Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel klärte vor allem über Sicherheitsmängel auf. Im Fokus standen dabei Haustüren, Fenster, Neben- und Terrasseneingänge.

Ein Vortrag über teure Sicherheitstüren oder -glas sei es allerdings nicht gewesen, den sich die Mühlhäuser Händler von diesem Abend erhofft hatten. Sie nutzten die Gelegenheit, um ihrem Frust Luft zu machen.

„Wir rufen mehrmals in der Woche die Polizei, weil in oder um unser Haus eingebrochen wird“, berichteten Violetta Hufe und Thomas Habla, die am unteren Steinweg einen Fachhandel für E-Zigaretten führen. Sie haben den Laden gemietet – und der Vermieter will keine Sicherheitstüren einbauen. Um sich vor Einbrechern zu schützen, haben sie deshalb eine Videoüberwachung und eine Alarmanlage installiert. Zudem leben zwei Hunde mit im Haus. „Sicher fühlen wir uns trotzdem nicht“, sagte Violetta Hufe.

Ein weiteres Problem sei, dass es mit den Ermittlungen der Polizei nicht vorwärts geht. „Seit Monaten werden pro Nacht gleich mehrere Häuser und Geschäfte aufgebrochen, aber die Polizei reagiert nicht“, sagte Thomas Habla.

Ähnlich sieht das auch Ursula König vom Buchhaus König am oberen Steinweg. Vor vier Wochen erlebte sie in ihrem Geschäft den ersten Einbruchsversuch, zwei Wochen später schafften es die Einbrecher tatsächlich ins Gebäude. „Der Schaden ist groß und die Angst wächst“, sagte die Händlerin. Von den Polizeibeamten erfuhr sie, dass es in der Einbruchsnacht noch weitere Vorfälle in Mühlhausen gegeben habe.

Vor kurzem habe Ursula König jetzt ein Brief von der Staatsanwaltschaft erreicht, in dem man ihr mitteilte, dass der oder die Täter nicht auffindbar seien und ihr Fall deshalb zu den Akten gelegt werde. „Dieser Einbruch ist auch eine Verletzung meiner Privatsphäre. Und dass nach all den Wochen noch immer nichts passiert ist, macht mich langsam verrückt“, sagte sie. Das Vertrauen in die Polizei sinke.

Die Polizei kritisierte auch Landtagsmitglied Thomas Gröger von der AfD, der ebenfalls an der Infoveranstaltung teilnahm. „Sicherheitstüren sind der falsche Ansatz. Die Polizei ist in Mühlhausen beinahe unsichtbar. Das muss sich ändern“, sagte er.

Am Freitag, 14. April, ab 8 Uhr kommt das Infomobil der Polizeilichen Beratungsstelle auf den Mühlhäuser Obermarkt.