Nach dem tödlichen Unfall auf der Bundesstraße 247 nahe Bad Langensalza liegen an der Unglücksstelle Blumen und es wurden Kerzen aufgestellt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Ermittler warten auf das Gutachten.

Nach dem schweren Verkehrsunfall bei Bad Langensalza, bei dem am 1. April sieben Menschen ums Leben kamen, ist der mutmaßliche Unfallverursacher noch nicht vernehmungsfähig. Laut Staatsanwaltschaft Mühlhausen schwebt der 34-Jährige Tatverdächtige weiter in Lebensgefahr. Die Ermittler warten zudem auf das externe Gutachten zum Unfallhergang. Das könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen.