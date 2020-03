Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Verfügung des Landratsamtes: Kreisjägerschaft Mühlhausen sagt Versammlung ab

Die für Samstag, 14. März, in Niederdorla geplante Jahreshauptversammlung der Jägerschaft Mühlhausen findet nicht statt. Vereinsvorsitzender Adelbert Wand teilte am Mittwoch mit, dass er die Veranstaltung aufgrund der Allgemeinverfügung des Landratsamtes zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus nicht durchführen werde. Die Jägerschaft Mühlhausen zählt etwa 250 Mitglieder, so Wand. Auch wenn weniger als 100 zur Versammlung kämen, wolle er das Risiko nicht eingehen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.