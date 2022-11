Nach Verkehrsunfällen verlieren in diesem Jahr bisher fünf Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ihr Leben

Pfarrer Marc Pokoj leitete am Dienstagabend die Andacht für Verkehrunfallopfer in der aus Mühlhäuser Martinikirche.

Mühlhausen. 2022 haben fünf Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ihr Leben nach Verkehrsunfällen verloren. An sie wurde jetzt im Rahmen einer ökumenischen Andacht erinnert.

Zu einer Andacht für Verkehrsunfallopfer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis luden Polizei, Retter, Seelsorger und Kirchen am Dienstagabend in die Mühlhäuser Martinikirche.

Fünf Menschen aus der Region haben in diesem Jahr ihr Leben auf den Straßen im Landkreis und darüber hinaus verloren. „Der plötzliche Tod eines Menschen durch einen Verkehrsunfall verändert das Sein der Hinterbliebenen oft auf Dauer“, sagt Pfarrer Marc Pokoj. Die Angehörigen erfahren keine lieben Worte mehr, keine letzte Umarmung. Der Tod durch einen Unfall kommt schlagartig und hinterlässt bei Angehörigen Leid, Schmerz, Kummer und die quälende Frage nach dem Warum.

Die Andacht, die jährlich einmal ökumenisch gefeiert wird, ist kein klassischer Gottesdienst. „Wir verzichten auf liturgische Elemente. Anstelle des gemeinsamen Singens gibt es ein Klavierstück zu hören“, erläutert Pfarrer Pokoj. Den Abschluss der Andacht bildetet das gemeinsame Entzünden der Kerzen für die Unfalltoten.

Ein 53-jähriger Lasterfahrer verlor Anfang Februar in den Niederlanden sein Leben. Er wurde bewusstlos in der Fahrerkabine seines Lkw gefunden, alle Versuche der medizinischen Hilfe scheiterten. Mitte Juli geriet ein Autofahrer zwischen Görmar und Grabe in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen Kleinbus. Beide Autos fingen sofort Feuer, für drei Menschen kam jede Hilfe zu spät. Im August stürzte eine 81 Jahre alte Radfahrerin bei Bollstedt so schwer, dass sie wenige Tage später im Krankenhaus verstarb. Dennoch spricht René Petzold von der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich von einem stetigen Rückgang der tödlichen Verkehrsunfälle im Unstrut-Hainich-Kreis. Dies sei mit der permanenten Weiterentwicklung der Fahrzeuge und die sicherer werdenden Straßen zu begründen.