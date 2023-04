Nach Zeugenhinweis: Polizei schnappt Graffiti-Sprayer in Mühlhausen

Mühlhausen Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Mittwoch Graffitii-Sprayer in Mühlhausen stellen.

Ein Zeuge hat am Mittwoch gegen 22.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher in der Ratsstraße in Mühlhausen bemerkt, die unter anderem das Rathaus mit einem frischen Schriftzug beschmiert hatte. Wie die Polizei mitteilte, konnten im Rahmen einer Fahndung junge Leute im Alter von 15 und 18 Jahren geschnappt werden.

Nicht nur die Graffiti-Schmierereien wurden den jungen Leuten vorgeworfen. Die Polizei fand zusätzlich ein gestohlenes Fahrrad und ein verbotenes Messer bei ihnen. Darüber hinaus gab es eine Anzeige wegen Beleidigung.

