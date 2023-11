Nachrichten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Ein neuer Kirchenchef, das Konzert eines traditionsreichen Mühlhäuser Chores und nicht zuletzt Weihnachtsgeschenke, die die Polizei auf den Plan rufen – das ist los im Unstrut-Hainich-Kreis.

Sicherheitsberater informieren in Mühlhausen über „gefährliches Spielzeug“

Am Dienstag, 7. November, zwischen 10 und 12 Uhr führen die ehrenamtlichen Sicherheitsberater des Unstrut-Hainich-Kreises, Peter Goericke und Klaus-Peter Oertel, in den Räumen des Frauenrings Mühlhausen (Lindenbühl 28/29, ehemals Amtsschimmel) ihre nächste Sprechstunde für Seniorinnen und Senioren durch. Thema: „Schlauer Teddy – wenn Weihnachtsgeschenke gefährlich werden“ durch. Dabei geht es um den möglichen Datenklau durch elektronisches Spielzeug.

Kirchenchef wird ins Amt eingeführt

Der neue Superintendent des evangelischen Kirchenkreises, Christian Beuchel, wird am Samstag, 18. November in sein Amt eingeführt. Ab diesem Tag kommt, ab 9 Uhr, im Haus der Kirche in Mühlhausen die Synode zusammen. Die 50 Mitglieder umfassende Synode, die mehrheitlich aus Ehrenamtlichen besteht, wird den Haushaltsplan für 2024 und die kreiskirchlichen Kollekten beschließen. Im Anschluss, ab 11.30 Uhr, überträgt in einem Festgottesdienst in der Divi-Blasii-Kirche Mühlhausen Regionalbischof Tobias Schüfer das Amt des Superintendenten an Beuchel. Er folgt auf Andreas Piontek, der zwischen 1999 und dem Sommer 2023 Superintendent in Mühlhausen gewesen ist.

Als Superintendent übernimmt Beuchel die Aufgabe, die kirchliche Arbeit im Kirchenkreis Mühlhausen zu organisieren. In seiner Verantwortung liegt die geistliche Versorgung der 99 Kirchengemeinden und die Dienstaufsicht über die 28 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem hat er die kirchlichen Belange in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Christian Beuchel war als Pfarrer in vier Kirchengemeinden und als Schulpfarrer im Kirchenkreis Wittenberg tätig, bevor er fast 15 Jahre bis Ende 2018 als Superintendent dieses Kirchenkreises gewirkt hat.





Jubiläumskonzert des Chores „Harmonie“ Mühlhausen

Für das erste Adventswochenende lädt der Chor „Harmonie“ seine Gäste zum 20. Mal zum traditionellen Weihnachtskonzert in die Rathaushalle ein. „Mit bekannten Liedern und einigen neuen Titeln möchten wir unsere Zuhörer auf die Weihnachtszeit einstimmen“, heißt es von Chor-Mitglied Elke Mühlhause. So wartet auf die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, das durch Gedichte und Instrumentalstücke bereichert wird. Für Letzteres sorgt das Bläserquintett „Dies und Das“, das bereits im vergangenen Jahr großen Anklang gefunden hat.

Die Konzerte finden am 2. und 3. Dezember statt. Beginn ist jeweils um 17 Uhr in der Rathaushalle, Einlass ab 16.30 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro sind in „Die Goldschmiede“ am Steinweg 78 und in der Tankstelle An der Aue erhältlich.







Reiseschriftstellerin kommt nach Mühlhausen

Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach kommt am Mittwoch, 8. November, 19 Uhr in die Stadtbibliothek in Mühlhausen. Bekannt wurde Carmen Rohrbach, die Biologin mit dem unbändigen Fernweh, mit ihren Büchern „Solange ich atme“, in dem sie über ihren spektakulären Fluchtversuch aus der DDR berichtet, und „Wandern auf dem Himmelspfad“, ihrem wunderbaren Reisebericht über den Jakobsweg. Ihre ausgedehnten Reisen führten sie in unzählige Länder der Welt. Nach Mühlhausen bringt sie mit Bilder und Geschichten über Menschen, Länder, Abenteuer. Tickets gibts für 12 Euro bei C. Strecker an der Marienkirche.

Gitarrenklänge in Bad Langensalzaer Café

Matthias Ehrig kommt am Freitag, 10. November, 20 Uhr, mit seiner Gitarre ins Café Schwesterherz in Bad Langensalza. Titel des Abends: „Mehr Gitarre.“ Der Titel ist die musikalische Essenz und Autobiografie in der Mitte seines Lebens. Alle Songs haben eine Geschichte, die das Leben schrieb und die Matthias Ehrig nun spielend erzählt.