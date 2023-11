Nachrichten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Vier Veranstaltungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, erwarten die Menschen Unstrut-Hainich-Kreis.

Frivole Geschichten aus dem Eigenrieder Kuhstall

Ein bisschen gruselig, ein bisschen doll-dreist und ein bisschen frivol wird es am Samstag, 25. November, ab 19 Uhr, im kleinen Kuhstall der „Hofgesellschaft“ in Eigenrieden. Dort gibt das SorglosTheater aus Mühlhausen ein Gastspiel. Dabei werden die Akteure Astrid Bank, Theresa Blumschein und Edgar Schlegel Bücher in die Hand nehmen und ausgewählte kuriose Kurzgeschichten aus mehreren Epochen zum Besten geben.

„Es gibt Einblicke in das Liebesleben in Königshäusern und es wird erzählt, wie ein Einsiedler wider Willen ein wonnevolles Glück erfährt. Unheimlich wird es, wenn Verstorbene sich zu Wort melden.“, kündigt Iris Henning von der Hofgesellschaft an.

Begleitet wird das etwa 60-minütige literarisch-musikalische Programm zudem an der Gitarre. Die Spielleitung liegt in den Händen von Bernhard Ohnesorge, dem früheren Leiter der Mühlhäuser Theaterwerkstatt 3K.

Geöffnet hat der kleine Kuhstall in der Kreuzstraße 1 in Eigenrieden am 25. November bereits ab 18 Uhr. Romantische Stimmung verbreitet ein flackerndes Kaminfeuer. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Kartenreservierung per Email an kontakt@hainich-zeit.de oder telefonisch unter 0178/148 1447.

Notärztin mit frecher Lesung

Ein lustig-freche Lesung zum Umgang mit Stress in Schule, Kindergarten und in besonderen Situationen bringt die Ärztin Sibylle Mottl-Link nun nach Mühlhausen. Die promovierte Medizinerin hat diverse Kinderbücher zu medizinischen Themen veröffentlicht und tourt seitdem mit ihren Puppen-Comedy-Lesungen durch die Lande.

Die erfahrene Notärztin, Kinderbuchautorin und Puppenspielerin kennt nützliche Tipps für mehr Gelassenheit. Zu einer Lesung mit Handpuppe und viel Humor kommt sie am Donnerstag, 23. November, 16 Uhr, in die Stadtbibliothek Jakobikirche Mühlhausen. Die Lesung ist für Kinder im Kindergartenalter und Kinder im Grundschulalter geeignet. Der Eintritt ist frei.

Cembalokonzert im Haus der Kirche

Kirchenmusiker Friedemann Kannengießer kommt am Samstag, 25. November, um 19.30 Uhr, ins Haus der Kirche (Kristanplatz 1) nach Mühlhausen. Kreiskantor Oliver Stechbart kündigt einen Cembaloabend mit Werken von Rameau, Byrd und anderen an. Kannengießer ist als Kantor und Organist ein gefragter Solist und ein anerkannter Interpret. Viele Konzertreisen führten ihn in den vergangenen Jahren durch ganz Europa. Der Eintritt ist frei.

Trauercafé mit neuem Standort

Zum ersten Mal findet das monatliche Trauercafé des Malteser Hilfsdienstes in dessen Räumen in der Ammerstraße 99 in Mühlhausen statt.

Für Donnerstag, 23. November, ist dorthin zwischen 10 und 16 Uhr eingeladen. Das kostenfreie Angebot richte sich an Hinterbliebene, die von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten, sagt Stefanie Knorr vom Hospizdienst im Unstrut-Hainich-Kreis. Viele Angehörige oder Freunde berichteten über die Einsamkeit insbesondere in der Vorweihnachtszeit. So solle das Trauercafé eine Möglichkeit sein, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen oder einen Impuls mitzunehmen.

Eine Anmeldung unter Telefon: 03601/8882915 ist erwünscht.