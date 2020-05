Nachwuchs für Sparkassen-Geschäftsstellen

Nach Abschluss ihrer Ausbildungszeit bei der Sparkasse Unstrut-Hainich halten Florentine Altmann (Gotha), Maximilian Brüning (Schönstedt), Maximilian Obuch (Windeberg) und Josephin-Marie Mäder (Mühlhausen, von links) am Dienstag ihre Zeugnisse in den Händen. Alle vier wurden in ein Angestelltenverhältnis übernommen und sind nun in den Geschäftsstellen tätig. Rebecca Peter (nicht im Bild), als erste Absolventin eines dualen Studiums bei der Sparkasse, ist stolz auf Ihren erreichten Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) und fortan in der Personalabteilung als Ausbilderin auch Ansprechpartner für den Nachwuchs.