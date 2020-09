Nächtliche Führung durch Mühlhausens Altstadt

Eine Stadtführung durch das nächtliche Mühlhausen wird am 26. September angeboten.

Mühlhausen. Zu einer nächtlichen Stadtführung lädt die Tourist-Information in Mühlhausen ein.

Bei Fackelschein und in historischer Gewandung führt ein Stadtführer am Samstag, 26. September, ab 20 Uhr durch die historische Altstadt von Mühlhausen. Treffpunkt ist im Brauhaus „Zum Löwen“, in dem je nach Wunsch auch zu Abend gegessen werden kann. Eine Anmeldung für die Führung ist bei der Tourist Information unter der Nummer 03601 / 40 47 70 erforderlich. Mit Essen kostet die Teilnahme 19,90 Euro, ohne 7 Euro.