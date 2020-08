Ammern. Unbekannte sind in ein Motorradgeschäft im Unstrut-Hainich-Kreis eingebrochen. Täter und Beute konnten noch nicht gefunden werden.

Nächtliche Suche mit Polizeihubschrauber in Ammern

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag in Ammern mehrere Diebe verfolgt, die in ein Motorradgeschäft im Ort eingedrungen waren. Einem Sprecher der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr von Anwohnern alarmiert, die das Geschehen beobachtet hatten.

Es seien sowohl Bodenstreifen als auch ein Hubschrauber mit Scheinwerfer im Einsatz gewesen. Die Suche verlief indes erfolglos.

Mit Stand Samstagmittag sind die Täter weiter flüchtig.

Über die Höhe des Schadens und die Beute konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Mindestens zwei Motocross-Maschinen sollen fehlen. Die Polizei geht von mindestens zwei, möglicherweise mehr Tätern aus.

Krokodil in der Unstrut? – Suchaktion nach angeblicher Sichtung