Nächtlicher Knall in Mühlhauen

Die Polizei sicherte Mittwochmorgen Spuren in der Heine-Straße in Mühlhausen (Symbolbild).

Mühlhausen. Anwohner im westlichen Teil von Mühlhausen wurden in der Nacht zu Mittwoch durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Das ist passiert.

Mitten in der Nacht zu Mittwoch, gegen 2 Uhr, wurden Anwohner im westlichen Teil Mühlhausens aus dem Schlaf gerissen. In der Heinrich-Heine-Straße, einer Querstraße zur Marcel-Verfaillie-Allee, hatten Ganoven einen Zigaretten-Automaten aufgebrochen.

Dieser Zigarettenautomat in der Heinrich-Heine-Straße in Mühlhausen wurde in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen. Foto: Claudia Bachmann

Es war nicht der erste Automaten-Aufbruch in diesem Teil der Stadt. In der Vergangenheit hatte man sich am Automat Marcel-Verfaillie-Allee/Ecke Brentano-Straße mehrfach zu schaffen gemacht. Thüringenweit wurden zahlreiche Automaten-Sprengungen in der erstem Jahreshälfte gezählt. Zuletzt allerdings war es ruhiger geworden.