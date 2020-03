Bad Langensalza. Ines Welsch zeigt bei einem Seminar am 14. März im Apothekenmuseum in Bad Langensalza die Herstellung von Naturkosmetik.

Naturkosmetik herstellen

Das Thüringer Apothekenmuseum in Bad Langensalza bietet am 14. März das nächste Kräuterseminar an. Von 13.30 bis 17 Uhr geht es um die Herstellung von Naturkosmetik. Die Teilnehmer werden unter Anleitung von Ines Welsch eine Heilsalbe, eine Gesichtscreme und eine hautpflegende Seife herstellen.

Als hochwertige, natürliche Alternative zu Kosmetikprodukten, deren Inhaltsstoffe oft fragwürdig erscheinen, basiert die Naturkosmetik auf natürlichen Rohstoffen, heißt es in der Mitteilung. Kosten. 49 Euro inklusive Skript, Material und Getränk.

Anmeldungen sind möglich unter Telefon: 03603/ 813654 oder 03603/ 813002 und per E-Mail unter: apothekenmuseum@bad-langensalza.de.