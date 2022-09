Nazi-Code oder Geburtstag? So vergibt das Landratsamt in Mühlhausen Auto-Kennzeichen

Unstrut-Hainich-Kreis. Ein Nummernschild mit möglichem NS-Bezug sorgt für Irritationen im Unstrut-Hainich-Kreis. Das Landratsamt erklärt die Vergabepraxis.

Fahren durch den Unstrut-Hainich-Kreis Autos mit Nazi-Codes auf den Kennzeichen? Welche Buchstaben stehen offensichtlich im Bezug zum Nationalsozialismus – und was sind harmlose Abkürzungen? Diese Fragen stellten sich, nachdem sich eine Leserin mit einem Foto an die Redaktion wandte. Das Bild zeigt ein Auto mit hiesigem Kennzeichen. Aus Datenschutzgründen nennen wir das Kennzeichen nicht. Offensichtlich ist, dass die Buchstaben und Zahlen nach der Ortsmarke auch als Code für Adolf Hitler und den Hitlergruß aufgefasst werden können. Die Leserin wollte wissen, weshalb so ein Kennzeichen vergeben wird und ob das überhaupt statthaft ist.

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft bezeichnet das besagte Kennzeichen als „irritierend“. Ob damit ein Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung vorliege, könne allerdings nicht beurteilt werden. Die Genehmigung der Kennzeichen obliege der örtlichen Zulassungsbehörde – also der Kfz-Zulassung des Landratsamtes in Mühlhausen.

Bundesweit sind bestimmte Kombinationen verboten

Aus dem Landratsamt heißt es, dass die hier verwendete Buchstabenfolge, die Zahlen und auch deren Kombination nicht gesperrt seien. Es könnte sich genauso gut um Initialen des Halters und dessen Geburtsjahr handeln.

Für Autokennzeichen gilt auch im Unstrut-Hainich-Kreis die bundesweite Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Darin ist festgelegt, dass die Kombination aus Buchstaben und Zahlen nicht gegen die guten Sitten verstoßen darf. Die Kombinationen HJ, KZ, NS, SA und SS sind verboten. Alle sind Abkürzungen aus dem Dritten Reich. Das Landratsamt hat für den Unstrut-Hainich-Kreis zudem die Kombination HH 88 gesperrt. Die 88 steht für den achten Buchstaben, also das H. Beides ist ein Szenecode für den Hitlergruß.

Darüber hinaus ist bei jeder Kennzeichenvergabe zu prüfen, ob eine sittenwidrige Kombination vorliegt. „Also zum Beispiel solche mit offensichtlich nazistischem oder gewaltverherrlichendem Hintergrund. Diese dürfen nicht zugeteilt werden“, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Ob ein Autobesitzer auf seinem Kennzeichen nun sein Hochzeitsdatum verewigen oder seine politische Haltung zeigen will, kann demjenigen nicht angesehen werden. „Eine Überprüfung der Gesinnung eines Fahrzeughalters kann und darf durch die Sachbearbeiter nicht vorgenommen werden“, stellt das Landratsamt klar. Hinsichtlich möglicher neuer Szenecodes gebe es regelmäßige Teambesprechungen, wo aktuelle Informationen geteilt und Rechtsprechungen diskutiert werden. „Die Mitarbeiter der Zulassungsbehörde können souverän und gewissenhaft mit diesem Thema umgehen, da sie oft mit Nachfragen über bestimmte Buchstabenkombinationen konfrontiert werden“, so das Landratsamt.

Wie weit Assoziationen gehen können, zeigt eine Liste des niedersächsischen Verfassungsschutzes über Codes mit NS-Bezug. 25 Kombinationen sind dort aufgeführt, beispielsweise die 168, die sich auf ein rechtsextremes Bombenattentat in den USA aus dem Jahr 1995 beziehen kann, bei dem 168 Menschen starben.