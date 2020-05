Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Netzwerk berät im Livechat

Das Netzwerk Arbeiterkind.de bietet seine Beratungen nun verstärkt auch online an, unter anderem beim virtuellen Hochschulinformationstag von Fachhochschule und Universität Erfurt am Samstag, 16. Mai. Wie Tanja Kempen aus Menteroda, ehrenamtliche Mentorin der Erfurter Arbeiterkind.de-Gruppe mitteilte, seien Ratsuchende bisher persönlich bei offenen Treffen oder Schulbesuchen beraten worden. Da das öffentliche Leben derzeit stark geschränkt sei, setze man auf den Livechat.

Arbeiterkind.de ist nach eigenen Angaben die bundesweit größte Organisation für Studierende der ersten Generation. Sie bietet in Erfurt und Umgebung ihre Unterstützungsangebote für Schüler, Studieninteressierte und Studierende an. Denn nach wie vor gelte: Was für Kinder aus Akademikerfamilien selbstverständlich sei, könne für andere eine große Hürde sein. Bei Arbeiterkind.de finden Studierende hierfür ehrenamtliche Mentoren, die diese Situation aus eigener Erfahrung kennen. Dafür gehen sie an Schulen, geben Tipps und beantworten Fragen zum Thema Studium. Mittlerweile engagieren sich über 6.000 Ehrenamtliche in 80 lokalen Gruppen deutschlandweit. In Thüringen sind zwei Gruppen in Erfurt und Jena aktiv.

Der virtuelle Hochschulinformationstag findet am Samstag, 16. Mai, von 10 bis 14 Uhr statt.