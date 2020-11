Bad Tennstedt. VG-Chef Thomas Frey hält es für möglich, dass sich inzwischen die Meinung zu Fusionen in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt geändert hat.

Neue Denkspiele in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt?

In das Thema Gebietsreform wird in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt wieder Bewegung kommen. Davon ist der VG-Vorsitzende Thomas Frey überzeugt. Wenn das entsprechende Gesetz bei der nächsten Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft im Dezember vorliegt, will er es zur Diskussion bringen.