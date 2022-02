Neue Getränkeleitungen für die Mühlhäuser Therme

Mühlhausen. In der Thüringen Therme in Mühlhausen wird gebaut. Diese Bereiche werden erneuert.

Die Bauarbeiten in der Mühlhäuser Thüringen-Therme laufen auf Hochtouren. Unter anderem werden die Leitungen für Bier und alkoholfreie Getränke nach 24 Jahren komplett erneuert. Sie führen vom Restaurant zur Küche bis zur Bowlingbahn und in die Kühlzelle. Wie Sandra Keyser (im Bild) von der Therme informiert, sind im Bereich der Gastronomie zudem Durchbrüche entstanden. Nun gibt es eine Durchreiche zwischen Küche und Thekenbereich, sowie eine Tür zum Außenbereich. In der kommenden Woche wolle die Therme zunächst für das Schulschwimmen öffnen, ab dem 10. März soll der reguläre Betrieb wieder starten.