Neue Herausforderung

Marcel Krieghoff (38) wagt den nächsten Schritt: Er will sich an noch längeren Strecken versuchen. Der Supermarathon über den Rennsteig von Eisenach nach Schmiedefeld über 72 Kilometer reizt ihn – natürlich mit dem Krieghoffschen Anspruch.

Nur mitzulaufen, das ist ihm zu wenig. Selbst die Strecke über den Kamm des Thüringer Waldes in sechs Stunden zu bewältigen, was jedes Jahr stets nur etwa 15 Läufern gelingt, ist ihm zu wenig. Fünf Stunden 15 Minuten sind das große Ziel für den Mai – und möglichst ein Platz auf dem Siegertreppchen.

Nach zwei Siegen über die Marathonstrecke über 42 Kilometer hatte er sich 2019 auf der halb so langen Distanz probiert und wurde Dritter. Nun also der Wechsel in den Bereich der Ultralangstreckler. Dafür trainierte er im Dezember bis zu 150 Kilometer pro Woche. Doch der Start ins Laufjahr 2020 erfolgte mit leichter Verzögerung erst am Donnerstag. Eine Erkältung hatte ihn zur Pause gezwungen.

Bis zu 40 Kilometer waren in den letzten Wochen seine Trainingsstrecken lang. Dafür hat er einen treuen Radbegleiter gewonnen. Für seine Frau Luise (28), inzwischen ebenfalls eine ambitionierte Läuferin, sind das keine Temperaturen zum Radfahren. Dennoch taucht sie schon mal an der Strecke auf, reicht ein koffeinhaltiges Getränk für Power auf den letzten Trainingskilometern.

Einen ersten Test, ob das Training anschlägt, soll es im Januar im hessischen Rodgau über 50 Kilometer geben. Nach den Starts bei den Europameisterschaften und den deutschen Meisterschaften im Berglauf 2019 reifte die Idee.

Ganz abgeschrieben hat Krieghoff, der seit drei Jahren Mitglied der Nationalmannschaft ist, den Gedanken ans Berglaufen nicht. Die Weltmeisterschaften auf Lanzarote liegen spät im Jahr. Da ist auch nach dem Ausflug ins Lager der langen Langstreckler noch vieles möglich. Zumal sein Sommerziel, ein Start beim Dolomiten-Marathon mit 2400 Höhenmetern nahezu ideal in die Vorbereitung auf die Berglaufsaison in der zweiten Jahreshälfte passen würde.

Die jüngste Saison sei „am Ende doch noch zufriedenstellend verlaufen“. Dass es bei den deutschen Meisterschaften im Berglauf, die erstmals in Thüringen, in Breitungen, ausgetragen wurden, anders als in den vergangenen Jahren nicht zur Medaille reichen würde, das war ihm vorher klar. „Dafür gab es nicht genug steile Anstiege.“

Dass die Veranstaltung dann aber von einigen Bergläufern zerrissen wurde, es sei kein echter Berglauf, das ärgert Krieghoff. „Außerhalb Bayerns und Baden-Württembergs gibt es in Deutschland eben kaum Strecken, wo man Bergläufe dieser Qualität anbieten kann. Und die Veranstalter haben wirklich alles möglich gemacht, was möglich zu machen war.“ 2018 waren die deutschen Berglaufmeister auf dem Anstieg hinauf zum Brocken ermittelt worden.

Ab Herbst 2019 war Krieghoff als Vielstarter unterwegs, tingelte über die Volksläufe im Freistaat. Den Gedanken daran, auf der Marathon-Distanz noch einmal die persönliche Bestzeit von zwei Stunden und 28 Minuten jagen zu wollen, hatte er beiseitegeschoben. „Für einen Marathon hat mir im Herbst die Motivation gefehlt.“ Er nutzte die Zeit, um sich zu finden und die Richtung festzulegen – von West nach Ost, über 72 Kilometer von Eisenach nach Schmiedefeld und bestenfalls noch weiter bis aufs Siegerpodest.