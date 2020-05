Die Beteiligten des Sommerabends in der Mühlhäuser Linsenstraße haben sich dazu entschieden, die Veranstaltung in abgewandelter Form in den Herbst zu verschieben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Pläne für Musikfest in der Mühlhäuser Linsenstraße

Aus dem Sommerabend in der Mühlhäuser Linsenstraße wird in diesem Jahr wohl ein musikalisches Herbstfest. Die Veranstalter um Modehändlerin Kordula Licht (links) und andere haben gemeinsam mit den Musikern um Mario Meinel (vorne) und dem Stadtmarketing, vertreten durch Andrea Unrein, entschieden, das Fest wegen der Corona-Maßnahmen zu verschieben. „Sobald es in diesem Jahr möglich ist, werden wir in der Kuttelgasse und auf dem Kornmarkt ein Fest veranstalten.“ Dabei sollen dann vor allem die Künstler im Vordergrund stehen, die die aktuelle Situation besonders hart trifft und die die Veranstalter damit unterstützen wollen. Auch Marco Fongern vom Brauhaus zum Löwen und Sebastian Bachmann mit seiner mobilen Küche sind an den Vorbereitungen beteiligt.