Neue Tontechnik dank Spende für Gymnasium Lengenfeld/Stein

Lengenfeld/Stein. Die VR-Bank unterstützt die schuleigene Technik-Arbeitsgemeinschaft mit einem Scheck.

Neue Mikrofone und Lautsprecher anschaffen kann das Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Lengenfeld/Stein dank einer Spende der VR-Bank Westthüringen in Höhe von 560 Euro. Das Geld kommt laut einer Mitteilung der Technik-Arbeitsgemeinschaft an der Schule zugute. Deren Mitglieder bauen ihre Geräte bei zahlreichen Veranstaltungen der Schule auf, so bei Proben und Aufführungen. Es habe sich aber gezeigt, dass die vorhandene Ausstattung nicht ausreicht. Darum wandte sich der Gymnasiums-Förderverein an die VR-Bank, die nun half. Barbara Hilpert, Lehrerin und Leiterin der Technik-AG, sagte, dass man damit künftig kulturelle Veranstaltungen auch für ein größeres Publikum betreuen könne.