Neuer Anger in Bollstedt fast fertig

Bollstedt. Für den Anger in der Bollstedter Notterstraße könnten zur Abnahme nächste Woche nur zwei Dinge fehlen.

Die Neugestaltung des Angers an der Bollstedter Notterstraße steht kurz vor dem Abschluss, so Ortsteilbürgermeister Thomas Ahke (Freie Wähler) und Gartenbauer Hannes Kleinschmidt. Nach gut fünf Wochen Arbeit könne das gesamte Areal in der kommenden Woche abgenommen werden. „Der gesamte Anger ist bepflanzt, das Gras ausgesät, die Wege und der Tanzplatz sind ebenfalls angelegt. Derzeit wird Granitpflaster gesetzt, die Anschnitte des Betonpflasters müssen ebenfalls noch erledigt werden“, so Kleinschmidt. Für die geplante Bank in der Mitte des Platzes und das neue Spielgerät hätten sich aber die Lieferzeiten verschoben.