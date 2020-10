Neuer Mons Lupi wird wieder ein gutes Tröpfchen

Regent-Trauben wachsen auf dem 7500 Quadratmeter großen Hang in Großvargula am besten.

Großvargula. Am Weinberg in Großvargula sind auf 2,5 Tonnen Trauben geerntet worden. Sie bieten beste Voraussetzungen für einen guten Jahrgang 2020.

Der Rotwein Mons Lupi 2020 wird ein guter Jahrgang. Christel Duft von der Landfactur in Kirchheilingen ist zufrieden. Am Samstag wurden 2,5 Tonnen Trauben am einzigen Weinberg des Unstrut-Hainich-Kreises in Großvargula geerntet. In Bad Sulza werden sie gekeltert. „Ich hatte mit weniger Ausbeute gerechnet“, sagt Christel Duft. Denn die Spätfröste im Frühjahr und die Trockenheit im Sommer hatten den Rebstöcken zugesetzt. Zudem richteten Wildschweine Schäden an, Rehe fraßen die neuen Triebe ab und dann kamen Waschbären und Wespen. „Es war ein verrücktes Jahr“, so Duft.