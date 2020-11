Neuer Polizeichef in Unstrut-Hainich: Freund und Helfer

Polizeirat Pascall Rödiger ist der neue Chef der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich. Der 43-Jährige lebt in Erfurt-Kerspleben und leitet seit Anfang November die Geschicke der Polizei im Landkreis. Er folgt auf Thomas Gubert, der in die Inspektion Nordhausen gewechselt ist. Rödiger hat sein Abitur in Erfurt, an der Sportschule abgelegt, wo er Leichtathlet war, später spielte er Fußball in Bischleben und Kerspleben und arbeitet seit 1998 im Vorstand des Sportvereins in Kerspleben.

Was kennen Sie aus dem Unstrut-Hainich-Kreis?

Natürlich die touristischen Highlights wie Thiemsburg, Hainich, Mittelalterfest. Aber auch die Stadien und das Weitsprung-Meeting der Weltklasse, das es immer in Bad Langensalza gab.

Wie kommt das?

Ich habe lange Fußball gespielt in Kerspleben und Bischleben, da kommt man auch rum.

Sagt Ihnen auch die Mühlhäuser Kirmes etwas?

Ich war sogar schon zu Gast. Freunde aus dem Fußball haben mich schon überredet, dort unter der Woche mal eine Nacht in Mühlhausen zu sein.

Und wie hat Sie der Beruf nach Mühlhausen gebracht?

Im Sommer wurde ich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könne, nach Mühlhausen zu gehen und die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zu leiten. Aus meiner Arbeit in der Landeseinsatzzentrale in Erfurt, wo ich drei Jahre lang war, wusste ich, dass die Inspektion gut aufgestellt ist. Bei der Landeseinsatzzentrale, die der Einstiegsposten für Thüringer Absolventen der Hochschule der Deutschen Polizei in Münster ist, habe ich mich wohlgefühlt. Da hatte ich die Nähe zum Einsatzgeschehen in ganz Thüringen und den Kontakt in die Landespolizeiinspektion Nordhausen und damit nach Mühlhausen und Bad Langensalza.

Wie sind Sie überhaupt zur Polizei gekommen?

Ich habe genau eine Bewerbung geschrieben – die an die Thüringer Polizei. Ich hatte einen Schulfreund, dessen Vater war bei der Kriminalpolizei. Das hat mich fasziniert. Ich habe meine Ausbildung in Rudolstadt gemacht, war dann bei der Bereitschaftspolizei, also immer da im Einsatz, wo es, etwas flapsig gesagt, kracht. Anschließend war ich drei Jahre zum Bachelor-Studium in Meiningen und schließlich Zugführer bei der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit.

Das sind die brisanten Einsätze?

Auf jeden Fall. In Afghanistan war ich für ein Jahr im „German Police Project“-Team und habe mitgeholfen, die afghanische Polizei aufzubauen. Seitdem denke ich über die Menschen dort anders, habe sie herzlich, dankbar und fleißig erlebt. Und ich habe die kriegsähnlichen Zustände in Heiligendamm erlebt, war bei den Castor-Transporten dabei. Das hat mich zu einem Freund klarer Linien und Strukturen gemacht.

Nun hat aber der Unstrut-Hainich-Kreis weder Castor-Transporte noch einen G-8-Gipfel zu bieten …

Gott sei Dank, das ist auch gut so. Es gibt nichts Schlimmeres als marodierende Horden, die durch eine Stadt ziehen.

Wie waren Ihre ersten Wochen im Unstrut-Hainich-Kreis?

Ich war schon in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, wo derzeit 330 Menschen leben. Da ist mittlerweile eine gewisse Stabilität eingekehrt, wenngleich jeder Einsatz dort gleich auch brisant werden kann. Und ich war auch schon mit einer Dienstschicht in einer Samstagnacht im Einsatz. Das war in Nicht-Corona-Zeiten immer eine Schwerpunktschicht. Eine solche Schicht mitzufahren, das hilft, die Kollegen und die Region kennenzulernen.

Worin sehen Sie Ihre Aufgabe im Unstrut-Hainich-Kreis?

Wir setzen auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen, bei denen ich mich in den nächsten Wochen vorstellen will. Ziel ist es, die Kontaktbereichsbeamten als zentrale Ansprechpartner zu installieren. Dabei geht es nicht um Ausgleich oder Einmischung, sondern um das Beachten lokaler Besonderheiten. Wir haben hier eine Aufklärungsquote von mehr als 63 Prozent, was die Kriminalität angeht. Das sind wirklich sehr gute Ergebnisse. Da dürfen wir nicht nachlassen. Dann gilt es auch, den Wissenstransfer unserer vielen erfahrenen Beamten an die jüngeren voranzutreiben. Wir wollen zeigen, dass wir der Freund und Helfer sind, oder wir wollen es wieder werden. Wir wollen zeigen, dass wir da sind und man sich auf uns verlassen kann.

Das heißt ja: Es geht darum, die Kriminalität zu verwalten …

Das kann man so sehen. Aber wir haben auch viel Arbeit mit dem, was man Hol-Kriminalität nennt. Delikte, die die Ergebnisse unserer Kontrollen sind, zum Beispiel im Bereich der Betäubungsmittel.

Ihre Kaffeetasse trägt den Aufdruck „Union Berlin“. Schlägt Ihr Herz für diesen Fußballverein?

Auf jeden Fall, ich habe mich auch mit der Geschichte des Vereins befasst und war auch in den vergangenen Jahren, als es noch möglich war, zu Heimspielen in Berlin. Ansonsten schlägt mein Herz für alle Ost-Clubs, auch für Dynamo Dresden.