Bad Langensalza. Der Rettungswagen wurde nötig, um ein in die Jahre gekommenes Fahrzeug zu ersetzen. Die gibt es aber nicht von der Stange..

Neuer Rettungswagen für Bad Langensalzaer Wache

Ein Rettungswagen der neuesten Generation rollt seit einigen Tagen durch die Region Bad Langensalza. Die Anschaffung wurde nötig um ein in die Jahre gekommenes Fahrzeug zu ersetzen. Dies steht den Rettern jetzt als Ersatzwagen zur Verfügung. Investiert wurden gut 200.000 Euro. „Bereits im vergangenen Jahr haben wir die Planung und die Investition in das neue Fahrzeug angeschoben. Die Autos werden individuell für den jeweiligen Kreisverband ausgebaut, so etwas gibt es nicht von der Stange“, sagt Kerstin Schmiedchen, Geschäftsführerin vom Deutschen Roten Kreuz Bad Langensalza.

Das ganze Prozedere dauere mehrere Monate. Regalsysteme, Einschübe, Medizin-Technik alles was seinen Platz finden soll, werde individuell mit dem jeweiligen Leiter des Rettungsdienstes abgestimmt und konfiguriert. Laut Schmiedchen gäbe es kein Autohaus für Rettungswagen. Dies würde sich jeder Kreisverband wünschen, aber die Anforderungen an solch ein Fahrzeug seien zu speziell. „Unser neuer Rettungswagen wurde mit einem Pressluft-Martinshorn ausgerüstet, es ist deutlich lauter als ein sonst übliches Elektrohorn. Dies macht sich vor allem am Verhalten der Fahrer vor uns bemerkbar. Durch die Lautstärke werden wir viel schneller wahrgenommen und die Autos machen Platz“, sagt Notfallsanitäter Lorenz Simmen. Weiter wurde der moderne Rettungswagen mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgerüstet. „Bei unseren alten Tragen mussten wir viel von Hand über verschiedene Hebel regeln, teils sogar pumpen. Gerade bei etwas gewichtigeren Patienten war dies nicht immer einfach“, erläutert Simmen. Mit der neuen Technik, die über einen Akku, eine kleine Hydraulikpumpe treibt und so die Patienten per Knopfdruck rauf- und runterfahren lässt, werde der Rücken der Retter entlastet. Der Bad Langensalzaer Verband hat 56 Mitarbeiter.