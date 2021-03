Neuer Schieber für Hauptwasserleitung in Seebach

Ralf Meyer und Ronny Taige vom Trinkwasserzweckverband „Hainich“ montieren am Dienstag ein neues Schieberkreuz der Hauptwasserleitung in Seebach.

Am Dienstag wechselten Ralf Meyer (links im Bild) und Ronny Taige gemeinsam mit ihren Kollegen vom Trinkwasserzweckverband Hainich ein in die Jahre gekommenes Schieberkreuz der Hauptwasserleitung am Ortsrand von Seebach. Wie Verbandschef Bert Karmrodt mitteilt, seien die Arbeiten nötig geworden, weil der Schieber nach über 40 Jahren einfach verschlissen war. „Man stelle sich einen überdimensional großen Wasserhahn vor, der sich nicht mehr ordentlich schließen lässt. Nach der Erneuerung ist dies wieder problemlos möglich“, so Karmrodt.