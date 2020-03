Neuer Spielplatz für Kammerforst

Das Hainich-Dorf bekommt einen neuen Spielplatz. Der bisherige wird verlegt auf den einstigen Turnplatz. „Er rückt damit mehr ins Dorfzentrum; große Bäume werden Kindern und Eltern Schatten bieten“, meint Bürgermeister Christian Konkel (parteilos). Über das Leaderprogramm, ein Förderprogramm für den ländlichen Raum, wolle die Gemeinde Fördermittel akquirieren. Beantragt seien 70.000 Euro; rund 105.000 Euro werde es brauchen, den neuen Spielplatz zu errichten. Jene Spielgeräte, die sich auf dem bisherigen Spielplatz befinden, können auch am neuen Standort verwendet werden.

Die Vereine haben angekündigt, mit anzupacken. Die Laubgenossenschaft ließ schon zur jüngsten Gemeinderatssitzung ankündigen, dass man einiges beitragen kann – unter anderem Sitzgelegenheiten aus Holz. Der Spielplatz soll schon für die Jüngsten nutzbar sein. Aus gutem Grund: „Wir hatten in den vergangenen Jahren ungewöhnlich viele Babys im Dorf“, sagt Konkel.

Der Spielplatz befindet sich auf dem Innenhof des ehemaligen Konsums. Der soll verkauft werden. Der neue Eigentümer wolle dann dort kleinere Wohnungen schaffen. Für das Gebäude hatte bereits vor Jahren die Fachhochschule Erfurt ein Konzept entwickelt, wie das das Dorfbild prägende Gebäude touristisch und als Seminargebäude zu nutzen wäre.

Der Spielplatz ist wesentlicher Teil des Haushaltes der Gemeinde für das Jahr 2020. Den stellte Torsten Hartmann, der Kämmerer der Gemeinde Vogtei, die Kammerforst verwaltet, jetzt dem Gemeinderat vor. Der Haushalt umfasst 790.000 Euro im Verwaltungshaushalt. 105.000 sind es im Vermögenshaushalt – doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.

Derzeit befindet sich die Gemeinde noch in der Haushaltskonsolidierung. Hartmann mahnt: „Es braucht auch dieses Jahr absolute Haushaltsdisziplin“, um wieder mehr investieren zu können. In zwei von drei Haushaltsjahren muss die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshalt gelingen.