Neues Feuerwehrauto für Bad Langensalzas Ortsteil

Wehrführer Steffen Ißleib (von links), Stadtbrandmeister Steven Dierbach und Bürgermeister Matthias Reinz an dem neuen Fahrzeug in Wiegleben.

Wenn die Sirene geht, verheißt das für Feuerwehrleute meist nichts Gutes. Anders war das am Samstag in Bad Langensalzas Ortsteil Wiegleben. Dort hatten die Kameraden ihren Wehrführer Steffen Ißleib (am Steuer) per Alarm ans Gerätehaus gelockt. Fast zeitgleich bog Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im neuen Feuerwehrauto um die Ecke, gefolgt von Stadtbrandmeister Steven Dierbach (Mitte). Das Tragkraftspritzenfahrzeug mit 750 Liter Wassertank im Wert von 121.000 Euro ersetzt einen über 30 Jahre alten LO-Robur. Künftig soll in jedem der sechs Brand- und Hilfeleistungsbereiche der Stadt ein wasserführendes Fahrzeug stehen.