Neues Obdachlosenasyl in Mühlhausen wird vorbereitet

Die Vorbereitung für den Bau einer neuen Obdachlosenunterkunft in Mühlhausen, am Wendewehr, laufen. Heiko Schmidt (links) und Maik Steinert von der Firma Kleinschmidt Elektrobau aus Mühlhausen haben in dieser Woche Maß genommen für neue Streifenfundamente. Auf ihnen soll später die neue Mühlhäuser Obdachlosenunterkunft stehen. Mühlhausen will Container als Unterkunft bereitstellen und hat sie über die Stadt Erfurt akquiriert. Dort standen sie über Jahre ungenutzt, waren ursprünglich als Unterkünfte in der Flüchtlingskrise 2015 gedacht. Der Zustand der aktuellen Unterkunft wird seit Jahren kritisiert.