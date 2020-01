Neues Orgelwerk vom Mühlhäuser Christian Kropp

„Unter dem Titel „Operettenmelodien“ ist ein neues Orgelwerk des Mühlhäuser Komponisten und Organisten Christian Kropp erschienen.

„Nichts ist schöner, als sein eigenes Werk gedruckt in den Händen zu halten“, teilte der Musiker zur Veröffentlichung des Werks im norddeutschen Verlag Daniel Kunert mit. Die „Operettenmelodien“ seien ein heiteres Potpourri bekannter und unbekannter Operettenmelodien, gesammelt und für die große Orgel gesetzt.

Aufgeführt wurde es schon mehrfach: Zur Premiere 2019 in der Kirche St. Petri-Margarethen habe die Begeisterung so hohe Wogen geschlagen, dass der Komponist „etwas Mühe hatte, sich gegen das zahlreiche Publikum durchzusetzen, das begeistert zur Musik klatschte und gar zur Berliner Luft von Paul Linke lautstark mitsang“, wie Kropp schreibt. Dazu gebe es sogar auf Youtube ein viel geklicktes Video. Auch bei den letzten Kirmeskonzerten sei das Stück erklungen.

Es enthalte zahlreiche kleine und größere Hits der Operettengeschichte, vor allem von Paul Linke. Damit liege er auf der Höhe der Zeit: So habe jüngst auch Startenor Jonas Kaufmann mit „Wien“ ein reines Operettenalbum herausgeben.

Christian Kropp hat schon viele Konzerte an der Orgel gegeben, die er etwa zu den Gottesdiensten in der evangelischen Gemeinde St. Petri-Margarethen – Teil der Kirchengemeinde Mühlhausen – spielt. Auch als Komponist sei er inzwischen über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Er veröffentlichte größere und kleinere Orgelwerke und 2016 seine 1. Flötensonate. Die Noten, etwa der „Mühlhäuser Kirmesfantasie“ und der große Pfingst-Toccata würden sich auch recht gut verkaufen. Die Operettenmelodien sind sein elftes Werk.

Und schon sitze er an einem neuen Stück für die Orgel: Unter dem Titel „Ein akademischer Spaß“ entstehe eine Sammlung heiterer Burschenlieder. Auch an einer Tarantella für die große Orgel arbeite er zur Zeit.

Kropp wurde 2007 mit der Philip-Nicolai-Medaille der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ausgezeichnet. Im letzten Jahr spielte er unter anderem zwei größere Orgelkonzerte in St. Petri-Margarethen. 2020 seien weitere große Konzerte in Mühlhausen, Grabe und Fulda avisiert, in denen auch wieder eigene Werke zu hören sein werden. Im Juli 2020 werde er zudem an der nächsten Mühlhäuser Orgelnacht in St. Petri teilnehmen.