Neun Unternehmer aus dem Landkreis im IHK-Parlament

Im IHK-Gebäude in der Arnstädter Straße in Erfurt laufen die Fäden der Kammer zusammen. Das bild ist ein Archiv-Bild.

Neun Unternehmer sind in das Parlament der Wirtschaft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt gewählt worden. Sie bestimmen nun als Mitglieder der Vollversammlung mit über die Grundsätze und Ausrichtung der IHK-Arbeit.

In die Gruppe Verarbeitendes Gewerbe wurden Silvio Bomberg von der Möwe Fahrzeugsitze GmbH aus Mühlhausen und Marcel Kaufhold der Pulveris Oberflächentechnik GmbH in Dünwald gewählt.

Die Region vertreten Robert Böhm (Universal Bau GmbH in Mühlhausen) und Jürgen Werner (Heinz Werner GmbH in Aschara) in der Wahlgruppe Bau. Thomas Seifert von der Kirchner Gabelstapler GmbH in Bad Langensalza ist nun in der Vollversammlung im Bereich Großhandel tätig und die Inhaberin Janett Scholl von der Aral-Tankstelle in Mühlhausen in der Sparte Einzelhandel.

Gerd Haßkerl, Geschäftsführer der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis wurde in die Gruppe Verkehr gewählt. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen sind Henrik Bier (Waschbär GmbH in Mühlhausen) und Jenny Körber (MüCom Systeme GmbH in Mühlhausen) vertreten.

Die Vollversammlung besteht aus 78 Unternehmern aus Nord-, Mittel- und Westthüringen. Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis hatten sich 17 Unternehmer für die Vollversammlung beworben, die alle fünf Jahre gewählt wird.