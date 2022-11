Nicht nur Supermarkt, sondern Treffpunkt: Das hat ein kleines Lädchen im Unstrut-Hainich-Kreis zu bieten

Schönstedt. Dem SPD-Kreisverband gehört jetzt ein Teil des Schönstedter Landmarktes. Und der hat einiges zu bieten.

Sechs Anteile am Landmarkt in Schönstedt hat jetzt der SPD-Kreisverband im Unstrut-Hainich-Kreis gekauft. Die insgesamt 600 Euro stammen aus der Kasse des Ortsvereins in Schönstedt. Der hat sich aus Altersgründen bereits im Sommer aufgelöst.

„Das übrige Geld wollten wir gerne im Ort investieren. Der Landmarkt als Genossenschaft bot sich an“, erklärt Dagmar Kleemann vom Kreisvorstand. Schon historisch gesehen passen Genossenschaften zur SPD, fügt der Kreisvorsitzende Kay-Uwe Jagemann an.

Seit 2019 wird der Landmarkt genossenschaftlich betrieben – und schreibt seit zwei Jahren schwarze Zahlen. „Wir wollen ein Beispiel dafür sein, dass ein Markt auch in anderen kleinen Dörfern funktionieren kann“, sagt Schönstedts Bürgermeister und Vorstandsvorsitzender Egbert Zöllner (parteilos). Und dabei müsse es kein 24-Stunden-Markt ohne Personal sein.

„Wir sind nicht nur ein Supermarkt, sondern ein Treffpunkt. Viele Schönstedter verabreden sich hier regelmäßig zum Kaffee. Wir haben vielleicht nicht zehn verschiedene Sorten Joghurt im Sortiment, dafür bieten wir den persönlichen Austausch und können alles bestellen, was gebraucht wird“, erklärt Zöllner. Zudem gibt es im Markt eine Poststelle, Kunden können Geld abheben, ihre Klamotten für die Reinigung oder ihre Schuhe zur Reparatur abgeben. „Das läuft wie verrückt“, sagt Zöllner.

Für eine Weiterentwicklung des Marktes gibt es schon Ideen. So soll zum Beispiel der Kassenbereich erweitert und dadurch attraktiver werden. Geplant ist es unter anderem, den Brotbackautomaten im vorderen Bereich zu postieren. „So haben unsere Kunden gleich den Duft von frisch aufgebackenen Brötchen in der Nase, wenn sie durch die Tür kommen“, erklärt Zöllner.

Finanzielle Lage solide, größere Investitionen aber nicht möglich

Für Erweiterungen und neue Ideen braucht es allerdings Geld. Die finanzielle Lage der Genossenschaft sei solide, für größere Investitionen reiche es allerdings nicht. Eine kleine Unterstützung bot deshalb der SPD-Kreisverband, indem er sechs Anteile kaufte.

Anteile kaufen kann laut Egbert Zöllner jeder. 135 Mitglieder hat die Genossenschaft bereits, mehr sind jederzeit willkommen. Anteilseigner unterstützen durch ihren Kauf nicht nur den Landmarkt, sondern auch das Dorfleben, so Landrat Harald Zanker (SPD). „Es braucht Ideen, Mut und Unterstützer. Nur so können unsere Dörfer liebenswert bleiben“, sagt er.