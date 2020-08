Nicole Gehret auf Wahlkampftour durch Nottertal-Heilinger Höhen

Nicole Gehret machte auf ihrer Wahlkampftour am Mittwoch Halt in Bothenheilingen.

Mit ihrem Wahlprogramm tourt die parteilose Bürgermeisterkandidatin Nicole Gehret derzeit durch die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen. Mit insgesamt zehn Terminen will sie die Einwohner der sechs Ortsteile von sich überzeugen – am Mittwoch zum Beispiel in Bothenheilingen. Ein schwieriges Pflaster für ihren Wahlkampf, wie Gehret findet, denn dort ist ihr Konkurrent André Hettenhausen zu Hause.