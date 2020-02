Niederdorlaer Narren: Ansager-Duo nimmt nach 20 Jahren Abschied

Nach 20 Jahren verabschiedet sich das Ansager-Duo Jens Ackermann und Jens Rauch beim Niederdorlaer Carneval Club (NCC). Auf der Bühne hieß das Duo „die Jey-Jeys”, abgekürzt „JJs”. Dem Verein bleiben beide erhalten. „Wir planen im NCC neue Projekte”, sind sich Jens und Jens einig. Jens Rauch fasst zusammen: „Die 20 Jahre bedeuten mir sehr viel, weil Jens Ackermann und ich eine Einheit geworden sind. Der eine kann sich auf den anderen blind verlassen.”

Spickzettel braucht das Duo nur für Fakten. Ihre Ansagen und Zwischenspiele leben von der Situationskomik. Sie spielen sich die Bälle zu und treffen die Pointen. Das Publikum kreischt. Die gespielten Witze der JJs sind legendär. „Witze zu spielen, haben wir zum ersten Mal im Verein gemacht“, sagen die beiden Entertainer. Nach Perfektion streben die JJs nur bei ihren Videos, die ins Programm eingebaut sind.

In den Drehs von Frank Scholz können die beiden ihr Talent außerhalb der Bühne entfalten. Oft tritt Jens Rauch als bauernschlauer Mann auf, Jens Ackermann als frivole Ehefrau. An sich selbst hatten die JJs den Anspruch, jedes Jahr etwas Neues zu bringen. Wichtig war ihnen: Keine politischen Anspielungen und das Publikum soll nicht nachdenken müssen, um zu lachen.

Sechs Tanzformationen bringendie Gäste in Schwung

Erwartet wurde von den JJs, jedes Jahr eine Schippe drauf zu legen. Deshalb sei nach 20 Jahren ein guter Zeitpunkt als JJs aufzuhören, sagen Jens Ackermann und Jens Rauch. Die Nachfolge treten Robert Lauberbach und Sven Ludwig an, im NCC-Sprech auch zwei alte Recken. „Wir treten in ganz schön große Fußspuren”, meint Ludwig und hält lustig-ehrfürchtig seine Schuhe neben die von Jens Rauch. Am Schluss des Programms erhielten die JJs vom NCC zwei goldene Mikrofone. Da wurden die Augen feucht.

Der Anspruch des NCC lautet immer „Varieté statt rheinischem Tamtam.” Dabei bringen sechs Tanzformationen die Gäste in Schwung: Die grüne Garde, die rote Garde, die Teenies, das legendäre Damenballett und das Männerballett, diesmal opulent als Dragqueens. Zwei Tanzmariechen, Lina Ackermann und Klara Stollberg traten auf. Mit ihrer Tanznummer brachte Familie Pickel das Publikum zum Staunen. Vater Gerd (54) war der älteste Tänzer im Programm.

Die beiden Tanzmariechen Lina Ackermann und Klara Stollberg (rechts) begeisterten das Publikum. Foto: Michael Zeng

Drei Musikgruppen begeisterten das Publikum mit neuen Texten: das Trio zu sechst, die Gruppe Adipös und Robert Lauberbach und Sven Ludwig. Mit dabei der jüngste Musiker des Vereins, Maximilian (3), der Sohn von Robert Lauberbach. Die Playback-Gruppe knallte mit Hits der Wendezeit. Dazu kommen Bütten, die beim NCC mindestens als Dialog gehalten werden. Jörg „Bobby” Wendemuth geisterte als katholischer Pfarrer durchs Programm und verulkte die Heyeröder Sprachfärbung. Die jüngsten Büttenredner sind Marlon Ludwig (13) und Julius Ludwig (14), aber schon lange dabei.

Die Band Yellow spielt live zum Programm und zum Tanz. Die Band ist ins Programm eingebunden. Gäste beim NCC waren ein Chor und ein Ballett des Partnervereins aus Reichensachsen.