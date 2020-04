Mühlhausen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Autodiebstahl: Ein Nissan ist von einem Grundstück in Mühlhausen gestohlen worden - am helllichten Tag, gegen Mittag.

Nissan von Grundstück in Mühlhausen gestohlen

Unbekannte haben am Dienstagmittag einen silberfarbenen Nissan Micra gestohlen. Das Auto war zu dieser Zeit auf einem Grundstück in der Felchtaer Straße abgestellt. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen UH-B289 angebracht.

Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

