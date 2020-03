Noch mehr Geld für soziale Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis

Noch bis zum 6. März können beim Landratsamt Anträge auf Fördermittel aus dem Landesprogramm für Familien und generationsübergreifende Projekte gestellt werden. Landrat Harald Zanker (SPD) ruft dazu auf, diese Chance zu nutzen. Denn dem Unstrut-Hainich-Kreis stehen in diesem Jahr noch mehr Mittel zur Verfügung als 2019: Das Land hatte den Topf von gut 750.000 Euro auf 915.000 Euro aufgestockt.

Mit dem Geld werden bestehende Einrichtungen gefördert, aber auch punktuelle Vorhaben – sogenannte Mikroprojekte –, etwa von Vereinen oder Gemeinden können Mittel erhalten. Ebenso sind neue Dauerprojekte auf dem Weg. Erste Förderbescheide für dieses Jahr übergab Zanke nun an acht Träger. Damit abgesichert wird der Betrieb der Familienzentren der Awo in Bad Langensalza (86.000 Euro) und des ASB am Forstberg in Mühlhausen (52.900 Euro). Gleiches gilt für die Frauenzentren in Mühlhausen (2.665 Euro) und Bad Langensalza (9.544 Euro).

Die Dorfkümmerer in Herbsleben (4.200 Euro) und Dünwald (3480 Euro) sind letztes Jahr aus dem Programm neu hervorgegangen. Ebenso gefördert werden Eltern-Kind-Zentren. Das sind Kindergärten, die neben der alltäglichen Betreuung weitergehende Angebote machen, insbesondere mit Blick auf die Eltern und das Wohnumfeld, so dass sie sich zu sozialen Zentren entwickeln können. Die Awo-Einrichtung Phantasia im Bad Langensalzaer Wohngebiet Süd ist eine davon. Sie erhielt 35.000 Euro.

Die Diakonie erhielt knapp 67.000 Euro für ein Projekt, das 2019 ebenfalls aus dem Programm hervorging: Ein mobiler Berater soll Menschen im Landkreis helfen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Das sei der Wunsch vieler Gemeinden gewesen, sagte der Landrat.

Fördermittel für Projekte können noch bis 6. März beantragt werden. Informationen dazu: www.unstrut-hainich-kreis.de