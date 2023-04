Nordthüringens beste Vorleserin kommt aus Bad Langensalza

Bad Langensalza. Eine Sechstklässlerin aus Bad Langensalza kann mit ihrem Vorlesetalent alle entzücken. Doch das Mädchen hat auch darüber hinaus herausragende Talente.

Klara Stockhaus (12) ist Nordthüringens beste Vorleserin. Die Sechstklässlerin vom Salza-Gymnasium in Bad Langensalza hatte zuvor den Schul- und den Kreisentscheid gewonnen. In der Stadtbibliothek in Nordhausen las die Bad Langensalzaerin jetzt als Auszug aus einem selbstgewählten Buch die moderne Mary-Popins-Geschichte „Die fabelhafte Miss Braitwhistle“ von Sabine Ludwig. Anschließend begeisterte sie die Zuhörer weitere zwei Minuten mit dem Vortrag eines ihr unbekannten Textes. „Die Konkurrenz war in Runde 3 des Wettbewerbs erwartet stark“, heißt es von Lehrerin Theresa Eichhorn. Im Mai startet Klara, die auch eine der besten Leichtathletinnen Thüringens ist, nun beim Landesausscheid in Erfurt.