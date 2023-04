Nostalgiegefühle im Unstrut-Hainich-Kreis

Klaus Wuggazer erlebte gleich zwei Retromomente.

Nostalgie ist ein Gefühlscocktail, in dem sich schöne Erinnerung mit etwas Wehmut und einem Spritzerchen Trauer vermischt – im besten Fall frei von Verklärungsschlieren. Dieser Tage stimmten mich gleich zwei Sachen nostalgisch: Streukisten und Polaroids.

Erstere stehen noch immer an vielen Straßen, verwahrlosen aber zusehends. Über die Struppeiche zwischen Langula und Nazza zählte ich sechs davon, unsystematisch verteilt und nicht extra markiert. Wer steigt heute, wenn er dort auf vereister Serpentine hängenbleibt, aus dem Auto und läuft los, in der Hoffnung, der nächste Splitspender möge nicht allzu weit entfernt sein? Können also meinethalben vollends weg.

Die Sofortbildkamera begegnete mir bei einem Spaziergang: Einige Ausflüglerinnen engagierten mich als Gruppenfotograf. Statt des erwarteten Smartphones reichten mir die Ladys eine analoge Sofortbildkamera. Bis das Bild sich entwickelt hatte und für gut befunden wurde, hatten wir ein nettes Gespräch. Wie schön, dass diese Technik ihre Nische gefunden hat.