Nottertal-Heilinger Höhen: Radwege, Straßen und Bauplätze als Schwerpunkte für Dorferneuerung

Nottertal-Heilinger Höhen. Das Dorferneuerungsprogramm braucht die Bürgerbeteiligung: Nun kümmern sich in Nottertal-Heilinger Höhen Arbeitskreise um die Themenschwerpunkte Radwege, Straßen und Bauplätze.

Die Stadt Nottertal-Heilinger-Höhen will über das Dorferneuerungsprogramm an Fördermittel für weitere Investitionen in ihre Ortschaften kommen. Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Entwicklungskonzept für die Region, an dem sich die Einwohner beteiligen.

In einem ersten Schritt trafen sich im Juli interessierte Bürger und Stadträte zum Ideenaustausch. Drei Schwerpunkte wurden als Ziele ermittelt, sagte Lutz Wagner vom Erfurter Planungsbüro, das das zweitägige Seminar organisierte, am Montag während der Stadtratssitzung. Es geht zum einen um das Radwegenetz, zum anderen um Straßen, Plätze und Wege und als drittes um Bauplätze und die Bausubstanz. Arbeitskreise sollen sich diesen Themen weiterhin annehmen. Auch ein Dorfentwicklungsbeitrag wurde gegründet, geleitet von Jürgen Übensee und Michael Schulz.

Bis zum 15. März 2023 kann sich die Stadt für das Förderprogramm bewerben. Wird Nottertal-Heilinger Höhen aufgenommen, können dann zwischen den Jahren 2024 und 2030 Projekte beantragt und gefördert werden. „Wir können gut in die Zukunft blicken, ich bin zuversichtlich“, sagte Walther.