Der November 2023 hüllte die Eiche in Volkenroda bereits in ein Winterkleid.

Wetter November im Unstrut-Hainich-Kreis: So viel Regen wie seit 20 Jahren nicht

Grabe. Der Monat November zeigte sich im November sehr nass. Die Temperaturen gingen richtig in den Keller. Was waren die Extreme?

Im November ist hinter jeder Scheune ein anderes Wetter.

Diese alte Bauernregel hat für den elften Monat eine hohe Trefferquote. Auch in diesem Jahr zeichnete sich der letzte Herbstmonat durch seine Gegensätze aus. Die 30 Novembertage bescherten uns ein typisches Spätherbstwetter mit unterschiedlichen Witterungsabschnitten. War es während der ersten Monatshälfte noch sehr mild mit einer durchgängigen Vegetation und Tagestemperaturen bis 16 Grad Celsius, so gestaltete sich das Novemberfinale plötzlich recht winterlich, mit einer geschlossenen Schneedecke und Nachtfrost bis zu minus 10 Grad Celsius. Sowohl diese milden als auch die rauen Novembertage ergaben mit 4,7 Grad Celsius im Durchschnitt einen etwas zu warmen Monat. Dabei brachte es der November noch auf 17 Vegetationstage. Im Gegenzug wurden aber auch zwölf Nachtfröste beobachtet.

Der Niederschlag mit 88 Liter pro Quadratmeter an 21 Tagen war beachtlich viel und gehört zu den höchsten Summen seit Messbeginn an der privaten Wetterstation in Grabe. Höhere Werte wurden nur 1944 und 2002 registriert. Die Niederschlagsversorgung lag bei 196 Prozent. Damit sorgte der Oktober und der November für gute Entwicklungsbedingungen der Herbstsaaten und auch auf vielen Standorten für eine Verbesserung der Bodenfeuchtigkeit. Eine Niederschlagsform gab es dieses Mal überhaupt nicht: Nebel.

Sonne schafft nur die Hälfte der durchschnittlichen Leistung

Diesig und dunkel werden uns die Novembertage in Erinnerung bleiben, da die Sonne kaum eine Chance gegen den dichten Wolkenhimmel hatte. Mit 22 Stunden erreichte die Sonnenscheindauer nur 45 Prozent vom Erwartungswert. Ganztägiger Sonnenschein – Fehlanzeige.

Auch die üblichen Novemberstürme blieben aus. Dafür konnte man den ganzen Monat den herbstlichen Kranichzug beobachten. Einen Monat später als üblich. Grund waren die warmen Monate September und Oktober mit dem entsprechend guten Nahrungsangebot. Absolut dominant waren wieder die Westwinde, die wochenlang sehr milde und regnerische Atlantikluft zu uns lenkten.

Zu erwähnen wäre noch der sehr starke Luftdruckabfall am 5. November. Insgesamt war der November etwas zu warm, extrem nass und sehr sonnenscheinarm.

Die Werte von Grabe: 4,7 Grad Celsius Monatstemperatur (langjähriger Mittelwert 4,2 Grad); 88 Millimeter Niederschlag (45); 22 Stunden Sonnenschein (49 Stunden); Temperaturextreme: 15 Grad Celsius am 1. November und minus 10 Grad Celsius am 29.