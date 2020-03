Null Verständnis für leere Regale: Supermarktmitarbeiter im Unstrut-Hainich-Kreis am Limit

Cool bleiben; Ohne Streit; Rücksichtsvoll handeln; Ordentlich Händewaschen; Nur nötige Kontakte; Alle Miteinander: Nimmt man die ersten Buchstaben der Aufforderungen zusammen und reiht sie aneinander, entsteht der Name des Virus Corona. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

So begrüßt ein Lebensmittelmarkt in Bad Langensalza auf einem Aufsteller im Eingangsbereich seine Kunden. Momentaufnahmen von leer geräumten Regalen und Einkaufskörben, vollgepackt mit Dutzenden Rollen Toilettenpapier, machen im Landkreis die Runde. Die durchtrainierte Verkäuferin die seit Jahren an der Supermarktkasse in einem Mühlhäuser Lebensmitteldiscounter nahe der Innenstadt sitzt, kennt solche Bilder aus den vergangenen Tagen. „Ja, es gab über mehrere Tage einen Engpass bei Toilettenpapier und Küchenrolle, trotz sofortiger Bestellung haben wir keine Lieferung erhalten. Viele unserer Kunden haben dafür absolut null Verständnis, wir werden angepöbelt und mitunter auch beschimpft. Einige Leute brüllen durch den gesamten Markt“, erläutert die Angestellte.

Regelmäßig werde nachbestellt aber es komme nicht zur Auslieferung. Die Angestellte berichtet von Problemen der Logistik. Durch das hohe Bestellaufkommen seien die Laster randvoll gepackt, alle Mitarbeiter würden am Limit rotieren. Hinzu kommt, dass die Zulieferer in einem bestimmten Zeitfenster abladen müssen, nicht jeder Laster dürfe zu jeder Zeit an die Rampe zum Entladen. „Hier geht es auch um das Thema Ruhestörung“ erklärt die Verkäuferin.

Auch Konserven seien leider immer noch nicht vollumfänglich zurück im Sortiment. Ladenhüter derzeit sind Non-Food-Artikel. Aktionsangebote wie Kleidung, Gartenartikel, Lacke und Lasuren, die zu dieser Jahreszeit sonst sehr begehrt waren, interessieren im Moment nicht. Bei abgepacktem Brot und Toast sehe es anders aus. Diese Produkte seien sonst nicht übermäßig begehrt, aber momentan absolut schnell vergriffen. „Ich finde es schlimm, dass ein großer Teil unserer Kundschaft offensichtlich immer noch nicht begriffen hat, bargeldlos zu zahlen. Darüber wurde inzwischen überall berichtet. Viele Kunden schmeißen uns ihre Münzen auf den Kassier-Tresen“, sagt die zierliche junge Frau. Dabei biete der Markt tolle Möglichkeiten, via Mobiltelefon oder mit dem einfachen Auflegen der Bankkarte zu zahlen, oft müsse man nicht einmal eine Geheimnummer eingeben.

Was sie und ihre Kollegen im Einzelhandel besonders aufregt, sei die häufige Nachfrage nach Grillkohle, mariniertem Fleisch sowie Bratwürstchen. Viele Jugendliche hätten nach Sangria für Corona-Partys gefragt. In Gesprächen an der Kasse hört die junge Kassiererin ebenfalls davon, dass sich Leute treffen wollen und sich über eine bezahlte Auszeit freuen.

Viele Großeltern würden ihre Enkelkinder mit zum Einkauf bringen. „Sie sitzen im Wagen an der Kasse und husten permanent, so etwas ist unverantwortlich. Gerade Kinder sind Multiplikatoren der Krankheit. Sie sollten außerdem nicht von den Großeltern betreut werden“, sagt die Angestellte.

Anders ist die Situation in den häufig kleineren Dorfläden. Wie Matthias Niebuhr aus Körner berichtet, habe man mit Toilettenpapier keine Probleme und auch sonst habe sich die gesamte Mannschaft des Körner-Kauf in den vergangenen Wochen auf die jetzige Situation eingestellt. „Wir haben unser Bestellaufkommen permanent erhöht und auch etwas eingelagert“, sagt Niebuhr. Weiter sei ein Umdenken erkennbar, die Leute kämen inzwischen lieber in einen kleineren und übersichtlichen Laden. Auch der Kontakt untereinander sei in kleineren Läden geringer. Aufgrund der deutlich gestiegenen Anzahl an Kunden haben sich die Macher des Körner-Kauf überlegt, sonntags bis 11.30 Uhr zu öffnen und am 22. März zu beginnen. „Wir haben ohnehin sonntags geöffnet, um Brot und Brötchen zu verkaufen. Um den Kontakt der Einkäufer untereinander weiter zu entzerren, haben wir die Öffnungszeiten angepasst“, erklärt Matthias Niebuhr.