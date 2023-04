Nur knapp überlebt im Unstrut-Hainich-Kreis

Susan Voigt über besondere Situationen, die schon den ganzen Kleinen einiges abverlangt.

Prüfungsangst ist hässlich. Vor Aufregung nächtelang nicht schlafen, kaum etwas essen und permanent nervös auf und ab laufen. Mir ging das in jeder Klausurenphase meines Studiums so.

Dass sich schon die Kleinen in ähnlichen Situationen so fühlen, bewies mir jetzt meine Tochter. Die Schuleingangsuntersuchung stand an. Ich war mir vollkommen sicher, dass sie das mit Bravour meistern wird. Meine Sicherheit konnte ihre Nervosität aber nur wenig zügeln.

Die Wartezeit vor entsprechendem Termin war wohl das Schlimmste an der ganzen Sache. Und als währenddessen ein Kind den Raum mit Grinsen im Gesicht und Belohnungsstundenplan verließ, half mein Satz „Schau mal, das Mädchen hat es doch auch überlebt“ nicht wirklich weiter. Denn da sah mich plötzlich nicht nur mein eigenes, sondern auch ein anderes, ebenfalls wartendes Kind entgeistert an.

Wie schon vorausgesagt meisterte sie ihre Aufgaben großartig. Sie verließ den Raum ebenfalls mit Grinsen und Belohnungsstundenplan – und mit dem Ausruf „Ich hab’s überlebt“.