Obacht vor Kamikazetannen

Jahreszeitliches Brauchtum schafft es leider nicht immer, die Jahrhunderte zu überdauern. Weihnachten und Neujahr an sich gibt es zwar schon ewig. Silvester zum Beispiel heißt seit dem Jahr 1582 so, und die Römer feierten den 1. Januar erstmals schon vor 2137 Jahren als Jahresbeginn. Weihnachten ist als Festtag auch schon belegte 1684 Jahre alt.

Aber im Lauf der Zeit hat sich manch liebgewordene Gewohnheit rund um die Feiertage geändert. Früher endete die Weihnachtszeit laut katholischer Regel erst zu Mariä Lichtmess am 2. Februar. Seit den 1960er-Jahren ist hingegen der Dreikönigstag am 6. Januar Schlusspunkt.

Noch recht neu ist auch Knut: Dessen Namenstag am 13. Januar markiert in Skandinavien das Ende von Weihnachten, angeblich mit dem Wurf des abgetakelten Baumes aus dem Fenster. Seit ein Möbelhaus das werbewirksam auch hier verbreitete, nehmen die Knut-Feuer in unseren Breiten mählich zu.

Fliegende Bäume sind allerdings schon am bevorstehenden Wochenende möglich: Der Deutsche Wetterdienst warnt ab heute vor Sturmböen, die zwecks Abtransport abgelagerte Altbäume locker wegwirbeln können. Falls Sie also raus müssen: Immer schön nach Kamikazenordmanntannen und Tieffliegerblaufichten Ausschau halten!